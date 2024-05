Diego Churín: “El grupo está muy fuerte por lo que somos y no por lo que pueda hacer el rival”

“Los resultados nos indican que venímos en una alza importante y el grupo se preparó todo este tiempo para eso. En los momentos no tan buenos nos preparamos de la cabeza y hoy vemos el resultado. En lo personal, estoy a las órdenes del cuerpo técnico”, fueron las primeras palabras de Diego Churín, jugador de Cerro Porteño, en conferencia de prensa.

El elenco azulgrana es uno de los líderes del torneo junto con Libertad, que esta noche enfrenta a Sol de América. El delantero dejó en claro que no observará el partido, pues hoy en día se preocupan en ellos y no en los otros equipos.

“No nos estamos centrando en los demás equipos. Nos ponemos en conocimiento de las cosas cuando Manolo nos da la charla. Cuando nos dice como ataca el rival o nos da las claves de como defiende. El grupo está muy fuerte por lo que somos nosotros y no por lo que pueda hacer el rival. No nos fijamos en que tenemos enfrente, nos fijamos en nosotros”, explicó el argentino.

Este domingo el Ciclón recibirá en La Nueva Olla a Olimpia, y al ser consultado sobre este duelo, el capitán del conjunto de barrio Obrero comentó: “Nuestro próximo rival es un clásico. Sabemos todo lo que conlleva y el contexto que va a haber en el partido. En ningún partido nos sentimos favoritos y menos en un clásico, donde no importa como llegue uno u otro, pero estamos preparados para hacer nuestro trabajo”.

Ante la pregunta por la falta de gol y su función táctica dentro del equipo, Churín fue muy claro: “La tabla de goleadores no me quita el sueño. Cuando volví lo hice en busca de objetivos para el club y no personales. Me siento cómodo con el grupo, con mis compañeros. Después uno se va acomodando a lo que puede querer o no el técnico. Me estoy sintiendo bien en lo táctico, de la cabeza, en lo físico y todo eso ayuda con el buen momento que estamos teniendo”.

“Si hoy estamos en un buen momento, es por todo el esfuerzo que hicieron todos en su momento. La clave fue enfocarnos solo en nosotros y no mirar a los costados. Colectivamente estamos muy sólidos como equipo y trabajamos para ser mejor siempre”, finalizó el capitán de Cerro Porteño.