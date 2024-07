Libertad vs. Católica: Un paso clave en la serie

Mejor segundo tiempo

En un encuentro que arrancó complicado, pero finalizó muy favorable, Libertad venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador en el juego de ida de los play-offs, dando un paso importante en su afán de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Las buenas intervenciones del arquero Rafael Romo le privaron a Libertad irse al descanso con ventaja en el marcador. En cuanto a protagonismo, el duelo fue parejo, pero donde sacaron ventaja los locales fue en las oportunidades de gol generadas.

El Gumarelo se topó con un adversario bien organizado tácticamente y que demostró tener una idea de juego bien trabajada. Saliendo desde el fondo con balón dominado, obligó al cuadro local a presionar alto. Cada vez que fallaban en la coordinación, los ecuatorianos encontraban espacios y aprovechaban las espaldas de los volantes para encarar la portería.

Lo bueno para Libertad fue que a los hombres de ofensiva de la Universidad Católica siempre les faltó ese pase preciso para generar verdadero peligro.

En lo individual, Iván Franco y Lorenzo Melgarejo fueron los puntos más altos de un equipo al que le costó marcar diferencia con el juego colectivo. Franco, importante en ataque y defensa, Melgarejo lo más peligroso encarando el arco rival.

En el arranque de la segunda parte, Libertad logró abrir el marcador gracias a la interminable zurda de Óscar Cardozo. Centro rasante y preciso de Melgarejo para que Tacuara empuje el balón bajo el arco.

Con la ventaja, el Gumarelo creció en su juego y empezó a complicar mucho más a su adversario, pero nuevamente Romo sostenía su portería. El visitante intentó responder, pero ese juego asociado que proponían, ya no encontró los mismos espacios que en la primera parte.

Lucas Sanabria amplió la diferencia con un remate desde fuera del área, aprovechando un error en el despeje, ventaja importante de cara a la revancha.

“La vuelta será complicada”

“No es un resultado abultado, es de tener mucho cuidado. La vuelta vamos a jugar en un campo complicado y lo vamos a tener que hacer con mucha cautela, sin tener la serie resuelta”, fueron las primeras palabras del entrenador de Libertad, Ariel Galeano, luego de la victoria 2-0 ante la Universidad Católica de Ecuador.

Cuando fue consultado sobre donde estuvo la diferencia, el entrenador gumarelo señaló: “Libertad fue eficaz, tanto en goles y tanto en llegadas. El partido parejo por momento, algo que no queríamos, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo muy bueno técnicamente”.

“En el primer tiempo nos costó un poco más, pero en la segunda parte acomodamos las piezas para que ellos no nos agarren mal parados, como sucedió en el primer tiempo. Muchas de las pelotas que perdimos fue porque aún no estamos sueltos y las llegadas del rival no fueron con sensaciones claras de gol”, finalizó el DT.