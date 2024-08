A ganar tras “las de Caín”

A las 13:00, en el Estadio de Marsella, el equipo paraguayo se plantará en lo que es su cuarta aparición en los escenarios olímpicos en las tierras francesas.

En la previa a este decisivo enfrentamiento los integrantes del plantel albirrojo pasaron las de Caín anteayer en el trayecto a Marsella, pues no lograron salir de la capital francesa por las malas condiciones climáticas. Primero no se pudo abordar el tren, se esperó más de seis horas y al conseguirse el vuelo chárter, tampoco este fue la solución, puesto que el avión no pudo salir de Lyon por la inestabilidad.

En fin, fueron quince horas de espera entre estaciones de trenes y aeropuerto el miécoles, y solo en la mañana de ayer llegaron a la sede de la presentación de hoy. Que todo estos avatares se conviertan en aliados del equipo de Carlos Jara Saguier y se vuelva a disfrutar de una alegría en los Juegos Olímpicos París 2024.

Esto más allá que el goleador Marcelo Fernández y Gustavo Caballero (tal vez su reemplazante ideal) no estén elegibles por la acumulación de dos tarjetas amarillas.

Será otro gran desafío para el seleccionado Sub 23, pero a pesar de todo, se tiene calidad, aunque no cantidad, en el grupo para soñar y jugar con Francia o Argentina en las semifinales.

Francia-Argentina, duelo en ambiente tenso

El duelo electrizante entre dos favoritos al oro atrae todas las atenciones en los cuartos de final del fútbol masculino de París 2024: Argentina y Francia, de rivalidad creciente, lucharán el viernes en Burdeos por acercarse a la final en el Parque de los Príncipes.

El destino emparejó a dos selecciones con relaciones diplomáticas agrietadas: la Albiceleste de Javier Mascherano y los “Bleus” de Thierry Henry se enfrentarán en medio de un ambiente tenso.

* Resistir el asalto nipón: Otro serio aspirante a la corona, España, deberá imponerse en Lyon a un adversario de alta peligrosidad, Japón, por cuenta de su decepcionante cierre de la primera ronda. Al caer 2-1 ante Egipto el martes, en Burdeos, los embajadores de los campeones de la Eurocopa de Alemania perdieron la punta de la zona C y quedaron cruzados con los nipones.

* Hakimi, en casa: El choque entre Marruecos y Estados Unidos , que abrirá los cuartos, tendrá lugar en la casa del capitán marroquí, Achraf Hakimi: el Parque de los Príncipes, en París. El hogar del PSG albergará además la final (9 de agosto), una instancia a la que africanos y norteamericanos pretenden colarse contra todo pronóstico. Los Leones del Atlas le ganaron la punta del Grupo B a Argentina.