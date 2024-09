Francisco Arce: “No fuimos nosotros los que recurrimos a los pelotazos”

“Bueno, no voy a comentar porque me parece antiético hacerlo, pero si es su opinión... No fuimos nosotros los que recurrimos a los pelotazos durante todo el tiempo”, comentó el entrenador de Guaraní, Francisco Arce, ante el cuestionamiento de Manolo Jiménez, DT de Cerro Porteño, quien apuntó que no se jugó al fútbol.

Ante la consulta sobre la victoria, el DT aurinegro indicó: “Considero que lo merecimos porque trabajamos bien el partido. Nosotros fuimos los que intentamos jugar. Si se hace un recuento de como la pelota estuvo por el suelo, de como creamos chances, fuera del gol que convertimos”.

Por último, el Chuqui explicó el motivo del ingreso de Alan Benítez y no de Walter González tras la lesión de Adrián Alcaraz. “Decidimos que entre Alan porque el partido se presentaba para un picador y no alguien que usara la fuerza o peleara en espacios pequeños”.