La Albirroja en Ecuador: El equipo en aquello de “Quito y pongo”

Charla con el técnico y retoque

Después del entrenamiento de ayer otra vez en el estadio Atahualpa de Quito, con llovizna por momento, el plantel de la selección paraguaya tiene previsto cerrar esta mañana sus aprestos con el retoque táctico, y a la tarde se tiene previa la charla con el técnico Gustavo Alfaro, en el hotel de la delegación.

Gustavo Gómez blanqueó la suspensión que le impidió jugar contra Brasil la ronda pasada, pero la gran incógnita es quién será el lateral zurdo al no estar Junior Alonso (no elegible). Santiago Arzamendia o Agustín Sández (la cara nueva) verá el pulgar arriba del entrenador Gustavo Alfaro. Otra interrogante está en el ataque: Isidro Pitta o Alex Arce (juega de “local”).

Ya con los veintiocho futbolistas convocados (Alejandro Romero Gamarra fue el último en unirse), el entrenador comenzó a planificar y afinar en el campo el equipo y el plan táctico que pretende imponer mañana en el partido frente a Ecuador, en el estadio Casa Blanca, a las 18:00, con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Alfaro insistió en la tarea de ataque contra la defensa, pero dejó ver más interrogantes que certeza en el cuánto a la formación base. De seguro, el técnico lo tiene definido, pero lo oculta aún a la espera de la práctica prevista esta mañana en la que se retocará el plan.

A diferencia del once que arrancó contra Brasil (1-0) la ronda anterior de las Eliminatorias Sudamericanas, se apresta volver a la titularidad Gustavo Gómez, uno que no jugó aquel partido contra Ecuador en la visita de 2021. El que lo acompañará mañana, Omar Alderete, entonces también suspendido, no se alistó tres años atrás al igual que Miguel Almirón, sin permiso del Newcastle aquella vez.

En el arco, seguro se alista Junior Fernández; en defensa, comenzamos a jugar con las incógnitas, si arranca Velázquez o Cáceres, junto a Gómez y Alderete y al otro costado, Sández parece ganarle a Arzamendia. En el medio mucha marca, Bobadilla, Cubas y Villasanti y Almirón; en el ataque se mantiene Isidro Pitta junto a Alex Arce (Ángel Romero).

Están las alternativas y el repaso táctica de esta mañana se define todo.