Cecilio Domínguez: “Trato de convivir con la crítica”

“Lo de mi recuperación de tres meses, en realidad era de dos a tres meses, dependía mucho del tobillo, volví lo antes posible, pude trabajar en la pretemporada, también pensé que iba a ser difícil. Yo trato de convivir con la critica porque los que critican no saben lo que me pasa, entiendo que la gente quiere que juegue, que ayude al equipo. Contento porque hice la pretemporada y porque estoy bien físicamente”, afirmó en la conferencia de prensa.

Sobre lo que le hace falta a Cerro Porteño dijo. “Lo que hace falta es hacer los goles, es lo que nos falta y es lo más importante, jugamos bien, somos superiores, pero haciendo los goles vamos a poder dejar contenta a la gente”.

Se siente un poco responsable por la falta de gol. “Me siento super bien, no convertimos los goles, de por ahí soy un poco responsable porque tengo que marcar, pero me siento bien”.

Afirmó que les dolió la derrota ante Trinidense. “Estamos bien, en su momento nos dolió muchísimo por el partido y el desgaste que hicimos, fue una pelota que nos liquidó, pero nosotros tuvimos muchas chances y no convertimos, es lo lindo del fútbol, cualquiera te puede competir y sorprender como lo hizo Trinidense. Duele, pero el grupo está bien, los que vinieron se acoplaron bien y hay que saber sobrellevar estos momentos”.

Quiere que en el clásico lo del público sea cincuenta – cincuenta. “No me gustaría hablar del clásico, no quiero faltarle el respeto al rival de mañana, nuestra cabeza esté en Recoleta y lo único que puedo decir es que me gusta mitad y mitad, es una fiesta y eso sería lindo”, concluyó.