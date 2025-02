Alcaraz: “No perder la esencia del fútbol paraguayo”

“Agradecido con ustedes por el apoyo que le brindaron a la selección que siempre estuvo presente. Para ser sincero, fue algo inesperado que surgió de la nada, no tenía pensado en lo mínimo, surgió y dijimos vamos a meterle pecho a la bala y a seguir adelante. Lo tomamos con mucha responsabilidad, pero muy felices, siempre al servicio de la selección que es sinónimo de satisfacción y orgullo”, señaló a la 730 AM ABC Cardinal sobre el a ver tomado la selección en la tercera fecha.

Se enteró del cambio de técnico en el almuerzo. “La realidad es que yo no sabía nada, al no tener redes sociales, estaba totalmente desconectado del mundo informativo, me comentaron después cuando nos juntamos de las cosas que sucedieron. Uno está siempre a la orden de lo que pueda querer la gente de la selección, ya que estábamos ahí, teníamos que estar dispuesto a asumir la situación, no es algo que estaba esperando”.

Lo esencial era encontrar confianza

Cuando asumió al frente del equipo lo esencial era encontrar confianza, porque los jugadores talento tienen señaló el entrenador.

“Los chicos ya me conocían, estaba en la pretemporada y les conocía a cada uno, eso facilitó la relación y la comunicación, después en lo que respecta a los partidos, lo esencial era encontrar la confianza, condiciones y talento tienen, pero había que ajustar muchas cosas, lo táctico podíamos ajustar cuando se funcione bien, teníamos que comenzar con la defensa, un gol tempranero iba a ser un gran golpe”.

No hay que perder la esencia del fútbol paraguayo. “La esencia del fútbol de nuestro país no hay que perderla, la esencia va a estar siempre, hay que agregarle cosas, eso sí, no podemos perder algo que es nuestro, eso sería un pecado muy grande. Perder lo que ya se tiene sería desalentador, al mismo tiempo hay que agregar cosas para que cada día sea más competitivo”, concluyó.