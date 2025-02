Los chicos pagan los platos rotos en Luqueño

Matías Riveros, Diego Delvalle, Alexandro Giménez y Danilo Fernández “descendieron” en el Sportivo Luqueño por orden de Gustavo Morínigo para achicar su ya numerosa dotación, generando la reacción de los fanáticos que culpan a los experimentados por el lamentable arranque del año que contempla tres empates y tres derrotas.

El Sportivo enfrentará el viernes en La Huerta a Libertad (20:30), al que no le gana hace 20 partidos, desde el junio de 2018.

El panorama en campamento auriazul no es para nada alentador. La respuesta física del grupo no es la ideal, como si no hubiese hecho la pretemporada.