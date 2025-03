Conexión con el Cardinal Deportivo: Marcelo Recanate, en modo reflexivo

Recordando aquel episodio de sus fubolistas yendo a un concierto en plena lucha por el campeonato del Apertura 2012, el extitular del Decano comentó: “Hoy con el diario del lunes hubiera terminado el contrato de (Gerardo) Pelusso”.

Al consultarle sobre la rivalidad con Libertad, acrecentada en función a los logros del Guma de los últimos años, manifestó: “Al dejar de ser presidente volví a convertirme en hincha y los partidos contra Libertad son importantes, difíciles, es un partido de seis puntos como le llaman y siempre estoy prendido, veo con regularidad todos los partidos de Olimpia”.

Con relación al presente deportivo del club del barrio Mariscal López, sostuvo: “En esta temporada le veo muy bien al equipo, bien armado, ensamblado y como hincha sueño con la Copa Libertadores, pero no dejo de perder realidad de que nuestro fútbol está en un escalón inferior al brasilero y argentino”.

Sobre sus exabruptos que se viralizan hasta hoy, dijo: “Muchos de los mensajes no hubiese hecho, me da un poco de vergüenza. En una radio pusieron de vuelta todos mis mensajes y la verdad me da vergüenza”.

“Siento el cariño de la gente en la calle y lo que más me impresiona es que se acercan personas que dicen soy cerrista, pero quiero una foto contigo”, agregó.

Consultado sobre las sociedades anónimas en el fútbol: “Si funciona en Europa, ¿por qué no habría de funcionar aquí? Nuestra economía es de libre mercado, una economía libre y veo que sería bueno para los clubes”, finalizó.