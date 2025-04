Torneo Apertura 2025: Nacional, en racha de triunfos

Mal inicio a correcto final

Nacional, si bien no tuvo un buen inicio en la exhibición de su fútbol anoche en Barrio Obrero frente al 2 de Mayo, fue mejorando al punto correcto de encontrar el golpe certero para dejar el triunfo por la mínima. Por el lado del Gallo, que quedó último en la tabla, no tuvo ninguna capacidad en dañar su rival.

La primera etapa fue totalmente decepcionante para aquel que pagó su entrada esperando observar un digno espectáculo, hasta se pudo pensar que entre ambos elencos hubo una especie de pacto de no agresión, ante las tímidas llegadas que finalizaban antes de llegar a las porterías.

Apenas un tiro de esquina se generó y fue a favor del Albo que –por un impulso de localía– generó algo discreto en ofensiva. El encuentro, que fue destinado al segundo turno de la programación, algo que no se entiende, no tuvo emociones y hasta ese momento no daba mucha esperanza de que mejore la situación.

Ronald Cornet, del equipo norteño, y Gustavo Caballero, en el Trico, fueron “los más peligrosos” por así decirlo, ya que parecía que eran los únicos que querían desarrollar algún juego que incida en la ofensiva de sus respectivos equipos.

En la segunda etapa, efectivamente, se mejoró más, al menos por el conjunto de Sarabia, quien mandó a la cancha a Carlos Arrúa y Roberto Ramírez, variantes claves para desnivelar el encuentro.

Nuevamente la velocidad de Gustavo Caballero fue determinante por derecha, quien envió un centro pasado para Richard Prieto, este a su vez vuelve a meter al centro del área para de atropellada aparezca Juan Luis Alfaro para marcar el gol y el único del partido para el triunfo de la Academia.

El conjunto norteño no tuvo reacción alguna para tratar de igualar el encuentro.