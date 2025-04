El Gallo norteño y sus “refuerzos”

La posición relativamente cómoda en la que se encuentra el Sportivo 2 de Mayo en el promedio se debe a la campaña realizada la temporada pasada. La buena cosecha también es la que sostiene al técnico Felipe Giménez, aunque el crédito de este se va agotando.

“En mi opinión, los jugadores no están a la altura del club ni a la altura del compromiso en Primera División. Lastimosamente los que fueron elegidos o seleccionados para este temporada no responden, salvo alguna excepción, que no se quién podría ser, pero definitivamente nadie respondió”, expresó a ABC el vicepresidente, Dr. Víctor Duarte Franco.

“Vamos a tener a hacer un recambio, no gradual sino uno grande para el segundo torneo, porque si seguimos así vamos a comprometer demasiado grande nuestro promedio”, añadió el directivo, quien en la dura época de la pandemia ocupó el máximo cargo en la comisión directiva del club pedrojuanino.

El duelo entre el Gallo norteño y el Canario del jueves en principio fue marcado para las 09:00 de la mañana, pero luego de la verificación de la iluminación del estadio Río Parapití, que se encuentra en perfecto estado, pasó para las 18:00.

El año del 2 de Mayo, que se encuentra en el último puesto del torneo Apertura, comprende un triunfo, siete igualdades y cinco caídas, considerando igualmente el partido internacional con Guaraní.