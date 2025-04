Fútbol paraguayo: La APF modificó los horarios de los partidos del jueves

La décimo tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo comenzará el jueves 10 de octubre. En la antesala de Guaraní vs. Nacional Potosí (21:30) por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025, la ronda tendrá dos partidos: 2 de Mayo vs. Recoleta FC y Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary.

Lea más: Guaraní: firme en la pelea y cuándo enfrentará a Libertad

En principio, el choque entre el Gallo norteño y el Canario fue programado para las 9:00, pero el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó el horario y arrancará las 18:00. En consecuencia, también cambió el arranque entre el Triki y el Rojiverde, que será a las 20:15.

Fútbol paraguayo: Los partidos de la Fecha 13

Jueves 10 de abril

2 de Mayo vs. Recoleta FC, a las 18:00, en el Río Parapití

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary, a las 20:15, en el Martín Torres

Viernes 11 de abril

Libertad vs. Nacional, a las 18:30, en La Huerta

Sábado 12 de abril

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en La Nueva Olla

Domingo 13 de abril

Olimpia vs. Sportivo Ameliano, a las 18:00, en el Defensores del Chaco

General Caballero vs. Guaraní, a las 20:15, en el Ka’arendy