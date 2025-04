Torneo Apertura 2025: Libertad no se rinde hasta el final

No importa cuándo llega el gol del triunfo

Le costó a Libertad frente a Nacional, pero una vez más encontró el resquicio y la capacidad para generar la ocasión de gol y esa virtud lo ratificó el goleador Lorenzo Melgarejo, una de las variantes de Sergio Aquino, y sin importar el tiempo de partido: a los 95 minutos.

El plan táctico que impuso a lo largo del primer tiempo el equipo de Pedro Sarabia fue aplicado, con presión en la línea de salida del cuadro liberteño, pero no mostró esa rebeldía y osadía necesaria que lo lleve a marcar la diferencia. Apostó mucho a la recuperación de la pelota, que cuando lo hizo la supo cuidar, pero haber dependido únicamente de jugadas de balón detenido, no le redituó beneficios, pero si incomodar al dueño de casa.

Carlos Arrúa apareció en la formación, uno de los muy poco partidos en este torneo, la tarea fue la de tratar sacar provecho de las pelotas paradas, pero no lo aprovecharon. Un remate de Gustavo Caballero inquietó a Morínigo en el arco del puntero, que solo a los treinta minutos de recorrido generó susto en la portería alba. Luego un zapatazo de Arrúa y otro nuevamente de Caballero llevó a la Academia marcar diferencia en el trámite de la primera etapa, pero sin desnivelar.

La segunda parte del juego fue otro; Nacional ya no fue el mismo once aplicado de la etapa anterior, no porque se metió atrás, fue porque Libertad encontró la manera de romper la presión y comenzó a imponer su estilo, siempre tranquillo y con paciencia. Rojas tapó una clara a Marcelo Fernández, los cambios dieron otro poder ofensivo al Gumarelo con Iván Franco y mucho más cuando ingresó Melgarejo, que solo estuvo en cancha unos veinte minutos que fueron suficientes.

Ataque por ambos flancos de Libertad, frente al solidario despliegue de los albos. Pero ese mérito de quedarse con la victoria surgió en el quinto minuto de adición, de un entrevero, la pelota llegó a Lorenzo, quien en medio de varios rivales dio el puntín y gol que vale el triunfo y seguir imparable hacia un nuevo campeonato.