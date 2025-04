Francisco Arce: “Jugamos un partidazo”

Francisco Arce, calificó de partidazo lo realizado por sus dirigidos. “Para mí jugamos un partidazo, ante un gran equipo, con una dinámica y una propuesta de juego muy actual, muy moderna, muy complicada de ajustar en las marcas. En algunos momentos perdimos como perdieron ellos también en los dos goles que convertimos y las otras chances que tuvimos, pero no jugamos contra cualquiera, que hay que mirar eso. No es que lo importante era ganar, eso parece ser que se ganó de cualquier manera y no fue así”, expresó el conductor aurinegro.

Chiqui describió además la complejidad que representa enfrentar equipos como Independiente. “Cuando se juega contra rivales de esta envergadura, hay que trabajarlo defensiva y ofensivamente. Ellos corrieron muchísimo, el adversario no tuvo partido el fin de semana por el temporal, mientras nosotros jugamos contra el mejor equipo del país y tal vez uno de los mejores de Sudamérica como Libertad y le ganamos en su propia cancha. Valoro mucho más esas cuestiones, mientras los errores los vamos hablando y corrigiendo”, manifestó.

Arce explicó el tempranero cambio de Mendieta

“No es bueno, le habrá dolido a él, me dolió a mí, no quería cambiarlo a William Mendieta, pero eso pedía el partido. A partir de ahí ajustamos mejor las marcas, ya no nos atacaron, nos llegaron dos o tres veces con posibilidades de gol. Si uno ve e identifica, lo tiene que hacer. Después puede salir bien o mal, pero son cuestiones pegadas a nuestra tarea y Alcides Benítez entró y solucionó ese inconveniente”, aseguró el entrenador sobre la variante realizada a los 20 minutos.

El estratega argumentó, que el fin del cambio era reforzar el lado derecho. “Nos crearon muchos problemas con el lateral izquierdo. Diego Fernández estaba jugando por ahí y no tiene ese perfil. Necesitábamos doblar marcas por los costados, defender con una línea de seis y dejar a los delanteros mano a mano con sus dos centrales”.

Francisc se refirió al gran presente de Vargas

“Lo fuimos a buscar a Gustavo Vargas porque lo conocíamos, necesitábamos alguien con su perfil. A nosotros nos parecía raro que estuviera jugando en Intermedia. Las referencias personales eran muy buenas cuando preguntamos dentro del club. Hablé también con César Castro, quien fue su entrenador en Santaní. Él le ayudó mucho, según el propio Gustavo, en posicionamientos defensivos, en tareas individuales o de coberturas y en la marcación. Hoy está en su mejor momento” destacó del zaguero central.