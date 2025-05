Olimpia vs. Libertad y la primera oportunidad de coronar al campeón

Olimpia y Libertad disputan hoy una nueva edición del clásico blanco y negro. El Decano y el Gumarelo juegan por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo: el partido comienza a las 19:30, en simultáneo con Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní. El Repollero, líder con 3 puntos de ventaja, puede gritar campeón, pero no depende de sí. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.