Cerro Porteño, obligado a ganar y esperar a que pierda Libertad

Cerro Porteño enfrenta a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la penúltima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Gallo norteño juegan en La Nueva Olla a las 19:00, hora de Paraguay, en simultáneo de Libertad vs. General Caballero y Guaraní vs. Sportivo Luqueño. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.