Fabián Bustos: “no hemos tenido nunca tiempo como para poder trabajar”

“Nosotros no hemos tenido nunca tiempo como para poder trabajar y no es excusa, porque sabíamos la planificación, sabíamos todo como estaba hecho el cronograma”, comenzó Bustos, reconociendo las condiciones previas. Sin embargo, no ocultó su deseo de que “termine lo más rápido posible (el primer semestre) para poder hacer ese trabajo que necesitamos para competir como debemos o como debe un club con tanta historia como este”.

La ambición de un Olimpia protagonista

El técnico enfatizó la necesidad de que Olimpia vuelva a ser un equipo “protagonista, intentar ganar siempre y pelear todos los campeonatos que juguemos”. Para lograrlo, Bustos es claro: “Para eso hay que trabajar más, cosa que no se ha podido hacer en estos 35 días”. Lamentó las “muchas falencias” y los “chicos lesionados por distintos motivos, nunca pudiendo armar siempre el mismo plantel y un montón de cosas de situaciones que pasaron”.

Consciente de la exigencia del club, el argentino admitió que sus palabras “seguramente van a sonar a excusas”, pero reiteró su compromiso: “en un club como este no podés poner excusas, tenés que intentar siempre dar lo mejor, te toque con te toque, así que desde el momento que arranquemos la pretemporada seguramente vamos a crecer y mejorar”.

Informe y decisiones para el segundo semestre

De cara al segundo semestre, Bustos adelantó que presentará un informe detallado de sus observaciones al cuerpo directivo. “Primero seguramente tengo que presentar el informe de lo que yo he visto, de lo que veo, también obviamente lo que ven ellos y de ahí más tomar decisiones”, explicó.

El objetivo es claro: “que nos permitan competir mejor y tener un equipo más como al estilo que me gusta a mí, con mucha intensidad, con mucho físico, tratando de intentar jugar siempre en campo rival, buscando jerarquía, intensidad y tratar de asociarnos mejor”. El entrenador puso como ejemplo el primer tiempo ante Nacional, donde “tuvimos cuatro o cinco mano a mano con el arquero que no pudimos, pero tenemos que golpear, tenemos que ser efectivos, tenemos que generar situaciones para no pasar sobresaltos y conseguir los triunfos”.