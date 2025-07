Los árbitros de la primera fecha del Clausura 2025 del fútbol paraguayo

La primera fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo confirmó hoy a los árbitros: Alipio Colmán dirigirá Recoleta vs. Sportivo Trinidense; Mario Díaz de Vivar conducirá Cerro Porteño vs. General Caballero; Derlis Benítez arbitrará Libertad vs. Sportivo Luqueño; Blas Romero pitará Olimpia vs. Nacional; José Méndez estará en Guaraní vs. 2 de Mayo y Aldo Quinóñez, en Sportivo Ameliano vs. Atlético Tembetary.

Fútbol paraguayo: Los árbitros de la Fecha 1

Viernes 4 de julio

Recoleta vs. Sportivo Trinidense, a las 18:30, en el Luis Salinas

Árbitro: Alipio Colmán

Asistentes: Guido Miranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 5 de julio

Cerro Porteño vs. General Caballero, a las 16:00, en La Nueva Olla

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Libertad vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en La Huerta

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Marco Franco.

AVAR: Esteban Testta.

Domingo 6 de julio

Olimpia vs. Nacional, a las 16:00, en el Defensores del Chaco

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Guaraní vs. 2 de Mayo, a las 18:30, en el Luis Salinas

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Diego Silva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

Lunes 7 de julio

Sportivo Ameliano vs. Atlético Tembetary, a las 18:30, en el Ameliano Villeta

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Félix Arzamendia y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Britos.