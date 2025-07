San Lorenzo golea y espera rival en Tercera Fase de la Copa Paraguay

El “Rayadito” no tardó en abrir el marcador, con un gol de José Barrios apenas al minuto de juego. Sin embargo, la sorpresa llegó poco después, al minuto 10, cuando Gilberto Galeano consiguió el empate para el campeón del Departamento de Presidente Hayes. A pesar de este transitorio susto, Sportivo San Lorenzo logró reponerse rápidamente y consolidar una abultada diferencia. Fabián Ovejero se destacó con un triplete, anotando a los minutos 13, 46 y 61, mientras que Fabrizio Rivas selló la goleada al minuto 71, asegurando la victoria para el equipo de la Ciudad Universitaria.

De esta forma, el conjunto “Santo”, comandado por el entrenador uruguayo Sergio Orteman, ya se encuentra a la espera de su próximo rival en el Torneo de Ingración de la Asociación Paraguya de Fútbol. Este saldrá del cruce entre Fortín Nanawa de Boquerón y Tacuary, también de la División Intermedia, un duelo que está programado para el miércoles 23 de julio en el estadio Paz del Chaco de Filadelfia.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti (Villa Hayes). Árbitro: José Armoa. Asistentes: César Caballero y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Deportivo Unión de Villa Hayes: Néstor Adorno; Marcos Lugo, Arnaldo González, Luis Areco y Martín Gaona; Hugo Gómez (46’ Víctor Ozuna), Gilberto Galeano, Fernando Zárate (46’ Ángel González) y Nilsson Saldaña (56’ Mathías Báez); Alexander Ozuna (56’ Eric Coronel) y Carlos Brítez. D.T.: Ronald Bóveda.

Sportivo San Lorenzo: Gustavo Dionisi; José Duarte (56’ Hugo González), Alan Olmedo, Miguel Samudio (70’ Fabrizio Rivas) y Alan Díaz; Matías Agüero, Axel Suárez (31’ Isaías Fretes), Aldo Quiñónez y Antonio Oviedo; José Barrios (56’ Diego Álvarez) y Miguel Ovejero (70’ José Bogado). D.T.: Sergio Orteman.

Goles: 1’ José Barrios, 13’, 46’y 61’ Fabián Ovejero y 71’ Fabrizio Rivas (SSL); 10’ Gilberto Galeano (DU). Amonestados: 72’ Luis Areco (DU); 15’ Axel Suárez y 18’ Matías Agüero (SSL). Expulsado: 84’ Mathías Báez (DU).

La Segunda Fase continúa la siguiente semana

La segunda fase del Torneo de Integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol tendrá su prosecución el martes de la siguiente semana con un par de lances a desarrollarse en el barrio Ricardo Brugada y un duelo que tendrá lugar en San Estanislao.

* Martes 15 de julio, a las 13:00. Pilcomayo de Mariano Roque Alonso vs. 1 de Enero de Nueva Colombia, en el estadio Tomás Beggan Correa del barrio Ricardo Brugada. A las 15:30. General Díaz de Luque vs. Deportivo Santaní, en el estadio La Catedral de San Estanislao. A las 18:00. Atántida vs. Resistencia, en el estadio Tomás Beggan Correa del barrio Ricardo Brugada.

* Miércoles 16 de julio, a las 13:00. Sportivo Oliveño de Villa Oliva vs. Sportivo Limpeño, en el estadio Villa Alegre de Encarnación. A las 15:30. General Caballero de Campo Grande vs. Encarnación FC, en el estadio Villa Alegre de Encarnación.

* Jueves 17 de julio, a las 13:00. Torres Cué de Paso Yobái vs. River Plate, en el estadio Parque del Guairá de Villarrica. A las 15:30. Silvio Pettirossi vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Próculo Cortazar de Areguá. A las 18:00. 12 de Octubre de Itauguá vs. Guaireña FC, en el estadio Parque del Guairá de Villarrica.

* Miércoles 23 de julio, a las 13:00. Sportivo San Pedro de Itapúa vs. Sol de América, en el estadio Municipal de Carapeguá. A las 15:30. Fortín Nanawa de Mariscal Estigarribia vs. Tacuary FBC, en el estadio Paz del Chaco de Filadelfia. A las 18:00. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Municipal de Carapeguá.

* Jueves 24 de julio, a las 18:00. Martín Ledesma de Capiatá vs. 12 de Junio de Villa Hayes, en el estadio Facundo Deleón de Villa Hayes.

