Olimpia, con un presente “anormal”

Lo que no es normal es que un grande como Olimpia pierda después de haber ido al descanso con dos goles de ventaja. El entrenador Fabián Bustos tiene un alto grado de responsabilidad del mal arranque del Clausura, que comprende un solo punto conquistado de seis posibles.

El Decano recibió dos golpes durísimos, el deportivo, que representa la caída contra la Cruz amarilla y principalmente el económico, por la decisión del Al Ain de desistir la contratación de Facundo Zabala alegando tener cupo lleno de extranjeros.

La dirigencia, encabezada por Rodrigo Nogués, respalda a Bustos, aunque si los resultados no mejoran, no habrá forma de sostener la presión de la afición que reclama que el equipo no tenga un patrón de juego.

Los números del DT argentino son malos, con tres victorias, ocho empates y tres descalabros. El último triunfo franjeado fue en el clásico contra Cerro Porteño de la decimoséptima fecha del Apertura (2-1), disputado el 3 de mayo en la Nueva Olla.

El panorama no es para nada alentador. La lesión muscular de Gastón Olveira merma al elenco, que el sábado jugará en Sajonia contra Tembetary, a las 18:30, con el joven Lucas Verza en la portería.

Si bien Juan Ángel Espínola activa en la Villa aguardando una próxima salida (lo pretende Newell’s), en caso de que Olveira requiera un tiempo largo de recuperación, podría darse la continuidad el altoparanaense en la institución, más aún por la experiencia anterior, en la que le tocó reemplazar al “Tonga”, luciendo en un alto nivel en la competencia doméstica y en la Copa Libertadores 2023.