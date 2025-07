Gastón Olveira inicia trámites de nacionalización

El arquero Gastón Hernán Olveira Echeverría (32) llegó a nuestro medio en enero de 2021 para militar en Olimpia, proveniente de River Plate de Montevideo.

Para obtener la nacionalidad paraguaya se requiere una residencia mínima de tres años en el país. Es necesario residir en nuestra tierra al menos 183 días al año durante esas tres temporadas, además de demostrar buena conducta.

El Tonga reune todos los requisitos, por lo que en breve obtendrá la documentación mediante la cual dejará de ocupar plaza de extranjero en nuestro país.

En el fútbol paraguayo, solo cuatro jugadores foráneos pueden militar en cada equipo al mismo tiempo.

La consulta que la afición se plantea es si Olveira podrá ser elegible para la Albirroja. La respuesta es aún no, ya que para jugar en una selección de un país en el que no nació, la FIFA establece que el deportista debió haber vivido en el país al menos cinco años ininterrumpidos después de cumplir los 18 años. Además, el deportista no debió haber jugado partidos oficiales con la selección absoluta de otro país.