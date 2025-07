Olimpia se impone con lo justo ante un disminuido Recoleta FC

Muy poco lo del franjeado para una ventaja tan grande

Olimpia dominó el encuentro desde el primer minuto, mostrando una ambición palpable por quedarse con los puntos. Con un Quintana deslumbrante, no se limitaba a trabajar en la recuperación de balones, sino que también participaba en la creación de juego, además de ser de lo más peligroso en cada incursión ofensiva.

Fue precisamente “Huguito” quien gestó la primera gran ocasión, rompiendo líneas, dejó atrás las marcas de Núñez y Medina, para luego sacar un exigido disparo que el portero Ferreira desvió a la posición de González, pero mientras este se perfilaba para empujar el esférico a la red, apareció la pierna salvadora de Coronel para evitar al tanto de apertura.

Minutos más tarde un control largo de Espínola fue aprovechado por Leguizamón, quien le arrebató el balón. En un acto de desesperación, el volante de recoletano elevó la suela a la pantorrilla del extremo franjeado, acción inicialmente castigada con amonestación, pero el VAR tuvo que intervenir para que el castigo pueda ser más severo, con la roja directa.

A pesar de jugar con un hombre menos, el “Canario” estaba realizando un buen partido. Aunque sometido al dominio franjeado, lograba mantener el peligro lejos del portero Ferreira. Sin embargo, todo se complicó aún más con la expulsión de López. En una desafortunada acción, el volante pifió el balón, pero el recorrido de su pierna continuó hasta impactar con un planchazo a la altura de la rodilla del volante creativo franjeado, Giovanni Bogado.

En la complementaria Recoleta renunció a atacar, dejando en vestuarios a su único delantero, Lucas González. El Decano mantuvo el monopolio, y las variantes de Ramón Díaz dieron su fruto en el tanto del desnivel, Redes desbordó por izquierda y metió un centro al primer poste para la peinada de Alcaraz, que dejó con el arco en blanco a Tiago Caballero, quien solo tuvo que empujar el balón para conseguir la ventaja mínima, que estuvo en peligro hasta el final.

Ramón Díaz: “El resultado tenía que ser diferente”

El entrenador de Olimpia, Ramón Ángel Díaz analizó el juego de anoche, asegurando que el resultado debía ser diferente por la diferencia numérica. “Cuando tenés dos hombres de más, creo que el resultado tenía que ser diferente, me gustó el primer tiempo, en el inicio tuvimos tres o cuatro situaciones para convertir el gol, pero no se pudo. Las expulsiones dan la posibilidad de hacer tenencia, no fuimos muy punzantes adelante, eso lo vamos a tener que trabajar”.

El riojana aseguró que necesitan tiempo. “Vamos a seguir trabajando, el jugador necesita tranquilidad, necesita apoyo, necesita trabajo. Nosotros vamos conociendo también al grupo, a los atacantes, le estamos dando la posibilidad a todos, hoy me gustó Caballero como entró, como se mueve, como cabecea, lo venimos analizando, necesitamos tiempo solamente, pero sabemos que ahora viene el clásico y vamos a poner lo mejor”.

