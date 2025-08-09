Fútbol

A qué hora juega hoy Cerro vs. Nacional y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Nacional disputan hoy la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 07:06
El argentino Jonathan Torres (d), futbolista de Cerro Porteño, protege el balón frente a la marca de Claudio Núñez, jugador de Nacional, en un partido de la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Jonathan Torres (d), futbolista de Cerro Porteño, protege el balón frente a la marca de Claudio Núñez, jugador de Nacional, en un partido de la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Arcenio Acuña

Cerro Porteño y Nacional disputan hoy la séptima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Tricolor juegan el clásico de Barrio Obrero en La Nueva Olla de Asunción: empieza a las 18:30, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro defiende la punta y el invicto en el clásico de Barrio Obrero

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

