Cerro Porteño defiende la punta y el invicto en el clásico de Barrio Obrero

Cerro Porteño enfrenta hoy a Nacional en el comienzo de la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y la Academia disputan el clásico de Barrio Obrero en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: el partido empieza a las 18:30 con arbitraje de Derlis López y VAR de Marco Franco. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

08 de agosto de 2025 - 06:56
El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.Arcenio Acuña

Cerro Porteño recibe hoy a Nacional por la fecha 7 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y la Academia juegan en La Nueva Olla de Asunción: el clásico de Barrio Obrero arranca a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis López y VAR de Marco Franco. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño defiende la punta y el invicto

Cerro Porteño defiende el primer puesto de la tabla de posiciones y el invicto en el campeonato. El Ciclón de Diego Martínez busca extender el buen momento después de superar 3-2 a Olimpia en el superclásico de la ronda pasada. El Azulgrana, el único equipo que no perdió en seis encuentros jugados, suma 16 puntos y aventaja por 3 unidades a Guaraní, el único escolta inmediato.

Nacional y el objetivo de regresar al triunfo

Nacional quiere romper la racha de dos juegos sin victorias luego de la derrota 2-1 ante Sportivo Luqueño y el empate 1-1 con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Además, el Tricolor de Pedro Sarabia tiene la oportunidad de descontar la desventaja con el líder: el Albo es tercero con 11, a 5. Por su lado, quiere aumentar la diferencia en zona de Copa Sudamericana 2026.

La formación de Cerro Porteño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Darío Espínola, Roberto Piris da Motta, Wilder Viera, Federico Carrizo; Luis Amarilla y Sergio Araújo.

La formación de Nacional vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Fabián Franco, Claudio Núñez, Alexis Cañete, Darío Cáceres; Celso Ortiz; Iván Valdez, Leandro Meza, Carlos Arrúa, Richard Prieto; Ignacio Bailone.

