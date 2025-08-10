Clubes de la élite entran en acción en la Copa Paraguay

En las dos primeras fases, 20 equipos lograron su pase a la llave de 16.

Cinco clubes de la Primera División B, uno de la Primera C, dos representantes de la Unión del Fútbol del Interior y 12 de la División Intermedia superaron el filtro. Ahora, estos elencos se unirán a los 12 de la Primera División para continuar la competencia de integración.

De los grandes de nuestro balompié, el primero en entrar en acción será Cerro Porteño, que deberá enfrentar a Pastoreo FC de la Intermedia, en el encuentro marcado para el miércoles 27 de agosto, a las 18:30, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

Olimpia jugará una semana después, también ante un conjunto que milita en la segunda categoría, Fernando de la Mora, en el duelo fijado para el miércoles 3 de setiembre, a las 16:00, en el estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín.

Los máximos exponentes de nuestro fútbol deberán ir al interior del país, específicamente al décimo departamento del Alto Paraná, para inaugurarse en la séptima edición de la denominada “Copa de Todos”.

De los dos, el Ciclón es el que aún no conquistó este título. De hecho, cuartos de final fue lo más lejos que ha transitado. En tanto, Olimpia se adjudicó el título en 2021, tras vencer en penales a Sol de América en la final.

El que más veces se adjudicó el cetro es Libertad, con tres títulos (2019, 2023 y 2024).

El jueves 28 de agosto el Guma iniciará la defensa del título e irá en busca del tetracampeonato, debutando ante el 24 de Setiembre de Areguá, de la tercera categoría, en el encuentro marcado para las 18:30 en el estadio La Arboleda de Santísima Trinidad.