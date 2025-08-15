Arbitraje: Blas Romero y Carlos Paul, en los duelos estelares

Blas Romero tendrá a su cargo el enfrentamiento entre Guaraní y Cerro Porteño, los dos elencos de más alto puntaje en el campeonato Clausura, mientras que Carlos Paul Benítez conducirá el clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad.
Derlis López (juez central) y Marco Franco (VAR) quedaron desprogramados tras el error cometido en el duelo entre Cerro Porteño y Nacional, en la ronda anterior, por no cobrar un penal a favor de la Academia.
Las autoridades nominadas para el octavo capítulo de la competición son las siguientes:
Viernes 15
Atlético Tembetary vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 16:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Eduardo Britos.
Recoleta FC vs. General Caballero JLM
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 18:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sábado 16
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño
Estadio: La Fortaleza, Villeta.
Horario: 15:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Guaraní vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 18:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 17
Olimpia vs. Libertad
Estadio: Defensores del Chaco.
Hora: 16:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Luis Onieva.
Sportivo Trinidense vs. Nacional
Estadio: Martín Torres.
Hora: 18:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: José Cuevas.