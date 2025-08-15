Arbitraje: Blas Romero y Carlos Paul, en los duelos estelares

Blas Romero tendrá a su cargo el enfrentamiento entre Guaraní y Cerro Porteño, los dos elencos de más alto puntaje en el campeonato Clausura, mientras que Carlos Paul Benítez conducirá el clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad.

Derlis López (juez central) y Marco Franco (VAR) quedaron desprogramados tras el error cometido en el duelo entre Cerro Porteño y Nacional, en la ronda anterior, por no cobrar un penal a favor de la Academia.

Las autoridades nominadas para el octavo capítulo de la competición son las siguientes:

Viernes 15

Atlético Tembetary vs. Sportivo 2 de Mayo

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario: 16:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.

Recoleta FC vs. General Caballero JLM

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 16

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Fortaleza, Villeta.

Horario: 15:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 17

Olimpia vs. Libertad

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Luis Onieva.

Sportivo Trinidense vs. Nacional

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: José Cuevas.