Philadelphia Union elimina a New York de Carlos Coronel

El conjunto de Filadelfia Unión se medirá por un puesto en la final al Nashville. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán el Minnesota United y el Austin.

Lea más: Bolívar, en ventaja frente a Cienciano

Este duelo de cuartos entre el Philadelphia Union y New York Red Bull se tenía que haber jugado el pasado 9 de julio pero se aplazó por mal tiempo.

Tampoco este miércoles se escaparon de la lluvia, pero por fortuna el partido, aunque con un retraso de más de dos horas, pudo celebrarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Red Bull se adelantó en dos ocasiones con tantos del venezolano Wiki Carmona y de Eric Maxim Choupo-Moting, pero los locales respondieron de inmediato las dos veces con goles de Tai Baribo y Milan Iloski.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Philadelphia Union completó la remontada en el minuto 89 con un gol de Olwethu Makhanya. En esa jugada se lesionó el portero visitante AJ Marcucci, que fue sustituido por el paraguayo Carlos Coronel. EFE