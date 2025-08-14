Copa Sudamericana: Bolívar vence a Cienciano

El cuadro paceño abrió el marcador cuando se disputaban 20 minutos de juego, a través del uruguayo nacionalizado argentino, Martín Cauteruccio.
A los 13 minutos del complemento, el también argentino Damián Batallini puso cifras definitivas al partido, que tendrá su juego de vuelta el próximo miércoles a las 19:00, en el Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (3.362 msnm).
Lea más: Copa Libertadores: Peñarol con ventaja sobre Racing
Programación para el jueves: 19:00: Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz; 21:30: Central Córdoba vs. Lanús. Resultados: Martes: Once Caldas 1-Huracán 0, Independiente del Valle 1-Mushuc Runa 0 y América 1-Fluminense 2. Los partidos de revancha se jugarán del 19 al 21 de agosto.
