Copa Sudamericana: Bolívar vence a Cienciano

Con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini, Bolívar se impuso este miércoles, en el estadio Hernando Siles de La Paz, a Cienciano de Perú por 2-0, en juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.