Fiesta retro en Sajonia, con el clásico blanco y negro

Las emociones iniciales del día se vivirán en el estadio Defensores del Chaco, con el enfrentamiento entre Olimpia y Libertad, marcado para las 16:00.

El segundo partido de la jornada, previsto para las 18:30, será animado por Trinidense y Nacional, en Santísima Trinidad.

El duelo albinegro centra la atención de la afición, ya que el conductor del Expreso Decano, Ramón Díaz, agotó prácticamente su crédito con las derrotas sufridas contra Cerro Porteño y Guaraní, por lo que necesita enderezar el rumbo de su equipo si pretende continuar.

Richard Ortiz y Derlis González, principales referentes del plantel franjeado, se disponen a retornar. El capitán se perdió solo la más reciente presentación, no así el #10, quien fue sometido a un reacondicionamiento físico para su vuelta.

Envuelto en la Copa Libertadores, el Guma prioriza la revancha del jueves contra River Plate, en Buenos Aires, por lo que su entrenador, Sergio Aquino, prepara una formación alternativa.

El enfrentamiento de la tarde-noche se presenta igualmente atractivo, con la Cruz amarilla en buen momento, al igual que la Academia. Un choque con pronóstico reservado.

En “Triqui” reaparece el goleador Néstor Camacho por el lesionado Alex “Neymar” Álvarez.