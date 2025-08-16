Fútbol

Fiesta retro en Sajonia, con el clásico blanco y negro

Olimpia y Libertad protagonizarán este domingo, en Sajonia, el clásico blanco y negro, a las 16:00, por la octava fecha del Clausura 2025, que comprende igualmente el duelo entre Trinidense y Nacional, marcado para las 18:30.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 17:19
Olimpia y Libertad medirán fuerzas en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en el capitalino barrio Sajonia.
Olimpia y Libertad medirán fuerzas en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en el capitalino barrio Sajonia.Prensa Club Sportivo Luqueño

Las emociones iniciales del día se vivirán en el estadio Defensores del Chaco, con el enfrentamiento entre Olimpia y Libertad, marcado para las 16:00.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2311

Lea más: Empate a los “empujones” en Villa Elisa

El segundo partido de la jornada, previsto para las 18:30, será animado por Trinidense y Nacional, en Santísima Trinidad.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2311

El duelo albinegro centra la atención de la afición, ya que el conductor del Expreso Decano, Ramón Díaz, agotó prácticamente su crédito con las derrotas sufridas contra Cerro Porteño y Guaraní, por lo que necesita enderezar el rumbo de su equipo si pretende continuar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2311

Richard Ortiz y Derlis González, principales referentes del plantel franjeado, se disponen a retornar. El capitán se perdió solo la más reciente presentación, no así el #10, quien fue sometido a un reacondicionamiento físico para su vuelta.

Envuelto en la Copa Libertadores, el Guma prioriza la revancha del jueves contra River Plate, en Buenos Aires, por lo que su entrenador, Sergio Aquino, prepara una formación alternativa.

El enfrentamiento de la tarde-noche se presenta igualmente atractivo, con la Cruz amarilla en buen momento, al igual que la Academia. Un choque con pronóstico reservado.

En “Triqui” reaparece el goleador Néstor Camacho por el lesionado Alex “Neymar” Álvarez.

Enlace copiado