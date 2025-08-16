Tembetary 1-2 de Mayo 1: Empate a los “empujones”

Tembetary recibió hoy por la tarde, en Villa Elisa, al 2 de Mayo de PJC, encuentro que tuvo un desordenado arranque –de ambos elencos– pero que fue intenso hasta el final.

A pesar de que el local, a través de Rodrigo Rojas, fue el primero en generar una situación clara de gol con un remate que se estrelló en el palo defendido por Ángel Martínez, fue el visitante el que volcó la cancha a su favor –por intermedio de Jesús Llano, Henry Riquelme y Matías Cáceres– y casi llegó al tanto apertura con un remate que fue bien tapado por Tomás Canteros, y dos que pegaron en el travesaño.

Así fue el trámite de la primera etapa, que también estuvo marcada por innumerables imprecisiones y muy cortado por varias faltas, las que recayeron en sendas tarjetas amarillas. Con el 0-0 se fueron al entretiempo.

La complementaria comenzó con las mismas características, los dirigidos por Marcelo Palau siguieron insistiendo y buscaron desnivelar el marcador, el que se movió a los 7’, de atropellada con Matías Cáceres como protagonista, quien le dio el 1-0 a su equipo.

En la misma jugada, Rolando García Guerreño fue expulsado por agredir a su propio compañero –el arquero Canteros– y dejó al equipo rojiverde con uno menos. Aún así, de contragolpe y tras una serie de rebotes, Paul Charpentier, a los 21’, logró empatar sorpresivamente el cotejo 1-1, que fue el resultado definitivo.

El Gallo norteño siguió insistiendo, con la ventaja deportiva de un jugador más, pero se quedó con las ganas del triunfo, el que realmente lo mereció por lo hecho hasta el pitazo final.