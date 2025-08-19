Libertad: Los más veteranos de la Copa Libertadores son del Paraguay

El primer puesto de los más veteranos de la historia de la Copa Libertadores es ocupado por Luis Esteban Galarza, nacido en Asunción, nacionalizado boliviano y que eventualmente podría ser destronado por Roque en el récord de longevidad del mayor torneo de la Conmebol a nivel de clubes.
La última presentación del ya fallecido portero nacido en Asunción fue con el Wilstermann de Cochabamba, con 44 años, 2 meses y 19 días.
El más reciente juego de Roque con Libertad, la pasada semana contra River Plate (0-0), en La Huerta, se dio con 43 años, 11 meses y 30 días. El podio lo completa el guardameta brasileño Fabio Lopes Maciel, del Fluminense, con 47/11/27.
Los repolleros, que demostraron una combativa imagen en Tuyucuá, se preparan para el partido el jueves contra River, a cumplirse en el Monumental de Buenos Aires, a las 21:30, con la conducción arbitral del uruguayo Andrés Matonte.