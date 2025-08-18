Sergio Aquino se enfoca en la revancha ante River Plate tras el empate con Olimpia

El conductor gumarelo dio crédito a su plantel por la actitud mostrada en el campo de juego: “Tuvimos ocasiones de convertir, no pudimos concretar, pero yo rescato mucho la actitud de mis jugadores. La verdad que hicimos bastantes cambios hoy para ir rotando y los que entraron lo hicieron muy bien, estoy muy conforme”.

Sobre la situación de los jugadores que no participaron, como Álvaro Campuzano e Iván Ramírez, el técnico aclaró que la decisión fue para resguardarlos. “Ellos salieron con mucho cansancio y yo preferí darles descanso, que pudieran descansar con la familia. Tenemos un mes muy duro, con partidos seguidos. Yo creo que los que entraron hoy en su reemplazo lo hicieron muy bien y están muy bien. Ahora a tratar de recuperarnos lo más rápido posible para pensar en el partido del jueves”.

A pesar del empate, el conductor “repollero” confía en la capacidad de su equipo para seguir peleando en el campeonato local. “Yo creo que faltan muchísimos puntos por jugarse, en los cuales también vamos contra los rivales directos. Conforme, obviamente no con el resultado, porque queríamos ganar. Tuvimos por momentos las ocasiones de poder convertir, de poder ganar, pero no se pudo, a tratar de pensar en lo que viene. Nos viene también una clasificación a la Copa Libertadores abierta, donde sabemos que tenemos un partido difícil, pero confío plenamente en estos jugadores que lo están haciendo muy bien, están dejando todo dentro del campo y eso me pone contento”, señaló.

Consultado sobre el trabajo del bloque defensivo, el entrenador se mostró satisfecho. “La verdad que bien, por momentos muy bien. Obviamente también hoy influyó un poco el clima, hacía un poquito de calor. Costó un poco los primeros minutos, pero yo creo que después se fueron soltando. La verdad que hubo muchísimos cambios hoy, pero lo más bueno y positivo es que entraron muy bien los que les tocó entrar. Conforme con eso”.

En cuanto a si se va conforme con el resultado, Aquino fue directo: “Veníamos en busca de los tres puntos, de ganar. Obviamente nos aleja un poco, pero hay que buscar el lado positivo. Jugamos contra un gran rival, tuvimos ocasiones, ellos también por momentos, fue un partido muy abierto. Ahora me queda esperar, descansar. Tenemos nosotros una final el jueves y ahora vamos a enfocarnos en eso”.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, de que su equipo ya estaba en la siguiente etapa, el “Patito” respondió: “Lo que rescato es la humildad de estos jugadores, del plantel, del club. Respetamos lo que él (Gallardo) dice, pero yo creo que el partido se juega dentro del campo de juego. Somos conscientes de que ellos juegan de local con su gente, pero el partido está abierto. Terminó 0-0 acá y nos vamos a ir con la misma humildad y con el mismo sacrificio para traer la clasificación a casa”.

El entrenador finalizó descartando la idea de que la diferencia con el puntero sea inalcanzable y aseguró que su enfoque principal es el partido de Copa. “La verdad que faltan muchos partidos por jugar en el torneo local. No estoy pensando en Guaraní ahora mismo ni en Cerro Porteño. Estoy pensando en el partido del jueves, que para nosotros es más que importante. Nos estamos jugando una clasificación, una final, y quiero tener a todos al cien por cien. Obviamente, después del partido voy a estar pensando en los rivales que mencionaste, pero ahora estoy pensando netamente en la recuperación de estos jugadores y el partido del jueves”.