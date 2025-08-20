Fútbol

Primera B: Fecha 20, entre viernes y lunes

La vigésima fecha de la Primera División B se abrirá el viernes y se cerrará el próximo lunes. La tercera categoría es el circuito de ascenso más largo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya que cuenta con 34 rondas, cuatro más que la Intermedia.

20 de agosto de 2025 - 18:22
David Quintana, figura goleadora del 24 de Setiembre de Areguá, que marcha en la tercera posición y desea retornar a la División Intermedia, en la que compitió en 2023.
David Quintana, figura goleadora del 24 de Setiembre de Areguá, que marcha en la tercera posición y desea retornar a la División Intermedia, en la que compitió en 2023.APF

La Primera División B otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia, que es el segundo nivel de nuestro balompié.

El segundo colocado tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, competencia que se encuentra en desarrollo en su fase inicial.

El programa del nuevo capítulo de la “B” es el siguiente:

Viernes 22

Colegiales vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 15:15.

3 de Febrero vs. 3 de Noviembre

Estadio: 3 de Febrero, barrio Ricardo Brugada.

Horario: 15:15.

General Díaz vs. Sport Colombia

Estadio: Complejo Oceánico, en Nueva Asunción.

Horario: 15:30.

Sábado 23

12 de Octubre de Itauguá vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.

Horario: 15:00.

Sportivo Limpeño vs. Olimpia de Itá

Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes..

Horario: 15:15.

Domingo 24

29 de Setiembre vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

Sportivo Iteño vs. 24 de Setiembre

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 15:15.

Atlántida vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Complejo Oceánico.

Horario: 15:15.

Lunes 25

Martín Ledesma vs. Presidente Hayes

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 13:00 (TV).

