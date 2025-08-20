Primera B: Fecha 20, entre viernes y lunes

La Primera División B otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia, que es el segundo nivel de nuestro balompié.
El segundo colocado tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, competencia que se encuentra en desarrollo en su fase inicial.
El programa del nuevo capítulo de la “B” es el siguiente:
Viernes 22
Colegiales vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 15:15.
3 de Febrero vs. 3 de Noviembre
Estadio: 3 de Febrero, barrio Ricardo Brugada.
Horario: 15:15.
General Díaz vs. Sport Colombia
Estadio: Complejo Oceánico, en Nueva Asunción.
Horario: 15:30.
Sábado 23
12 de Octubre de Itauguá vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.
Horario: 15:00.
Sportivo Limpeño vs. Olimpia de Itá
Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes..
Horario: 15:15.
Domingo 24
29 de Setiembre vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 10:00.
Sportivo Iteño vs. 24 de Setiembre
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 15:15.
Atlántida vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Complejo Oceánico.
Horario: 15:15.
Lunes 25
Martín Ledesma vs. Presidente Hayes
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 13:00 (TV).