El 3 de Noviembre no se despega del cupo directo a la Intermedia

El domingo pasado, el conjunto “tricolor”, dirigido por José María Martínez, aseguró la victoria en casa al vencer 1-0 al último de la tabla, General Díaz. El gol fue obra de Francisco López, lo que permite al equipo mantener una ventaja de cuatro puntos en el liderato.

Justo detrás del líder se encuentra Olimpia de Itá, que el sábado demostró su poderío al golear 5-0 al 3 de Febrero del Barrio Ricardo Brugada. Esta contundente victoria en la ciudad del “cántaro y la miel” le permite al equipo conservar la media plaza, que ofrece la posibilidad de disputar el ascenso en un repechaje contra el ganador del Campeonato Nacional B de la UFI.

El torneo, que cuenta con 34 rondas, es el más largo del ascenso paraguayo. Al final del certamen, los dos últimos equipos en la tabla de promedios descenderán a la cuarta categoría de la APF. Actualmente, los que se encuentran en la zona roja son Fulgencio Yegros de Ñemby y Atlético Colegiales. Sin embargo, la situación sigue siendo de alto riesgo para otros equipos como el 29 de Setiembre del Barrio Molino, Sportivo Iteño y Presidente Hayes, que se ubican muy cerca de la zona de descenso.

En el estadio Rubén Ramírez, en barrio San Pablo, 3 de Noviembre 1-General Díaz 0. Gol:19’ Francisco López (3N).

En el estadio Próculo Cortázar, en Areguá. 24 de Setiembre 3-Atlántida SC 0. Goles: 37′ Felipe Cabrera, 47′ César Salinas y 59′ Alejandro Ramírez (24).

En el estadio Alfonso Colmán, en Fernando de la Mora, Sport Colombia 1-12 de Octubre de Itauguá 4. Goles: 12′ Hugo Cabrera, de penal (SC); 14′ Gustavo Navarro, 24′ y 36′ Ariel Núñez y 64′ Lucas Acosta (12).

En el estadio Herminio Ricardo, en J. Augusto Saldívar, Cristóbal Colón JAS 1-Atlético Colegiales 1. Goles: 52’ César Alonso (CC); 86’ Wilson Acosta (C).

En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá 5-3 de Febrero RB 0. Goles: 7’ Óscar Martínez, 20’ Jesús Godoy, 29’ y 51’ Carlos Díaz y 46′ Bruno Díaz (O).

En el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes 0-Sportivo Limpeño 1. Gol: 17′ Carlos Aveiro (L).

En el estadio Bernabé Pedrozo, en barrio Republicano, Silvio Pettirossi 0-29 de Setiembre 1. Gol: 18’ Esteban Candia (29).

En el estadio Isidro Roussillón, Benjamin Aceval 4-Sportivo Iteño 1. Goles: 35’ y 89’ Nery Castro, 43’ Osvaldo Argüello y 62’ Lázaro Vázquez (BA); 45’ Jackson Acheampong (SI).

En el estadio Cerro León de Villeta, Fulgencio Yegros 0-Martín Ledesma 1. Gol: 15′ Diego Arrúa (ML).

El programa de la vigésima ronda

La vigésima ronda del torneo de la tercera categoría se pondrá en marcha el viernes, con tres enfrentamientos, entre los que sobresale la presentación del líder, 3 de Noviembre de Barrio San Pablo, que visitará el difícil reducto del 3 de Febrero del barrio Ricardo Brugada.

Viernes, a las 15:15. Atlético Colegiales vs. Benjamín Aceval, en el estadio Luciano Zacarías, en Lambaré. A las 15:15. 3 de Febrero RB vs. 3 de Noviembre, en el estadio 3 de Febrero FBC, en barrio Ricardo Brugada. A las 15:30. General Díaz vs. Sport Colombia, en el Complejo Oceánico, en Chaco’i.

Sábado, a las 15:00. 12 de Octubre de Itauguá vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande. A las 15:15. Sportivo Limpeño vs. Olimpia de Itá, en el estadio Isidro Roussillón, en Villa Hayes.

Domingo, a las 10:00. 29 de Setiembre vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Salustiano Zaracho, en Lambaré. A las 15:15. Sportivo Iteño vs. 24 de Setiembre, en el estadio Salvador Morga, en Itá. A las 15:15. Atlántida SC vs. Fulgencio Yegros, en el Complejo Oceánico, en Chaco’i.

Lunes, a las 13:00. Martín Ledesma vs. Presidente Hayes, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá.