2 de Mayo-Sportivo Ameliano, continúa la fecha 9 del torneo

2 de Mayo y Sportivo Ameliano disputan hoy el primer partido del día y el segundo de la novena ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo y la V Azulada juegan en el estadio Río Parapití de de la ciudad de Pedro Juan Caballero: empieza a las 16:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de Zulma Quiñónez.

2 de Mayo y el objetivo de cortar la mala racha

2 de Mayo encadena cinco encuentros sin victorias en el campeonato. El Gallo de Marcelo Palau, que triunfó por última vez en la tercera jornada (1-0 a General Caballero el 18 de julio), quiere cortar la mala racha y escalar en la tabla de posiciones, pero más importante, reducir la desventaja de 11 unidades por la clasificación a Copa Sudamericana 2026.

Ameliano también busca con urgencia el triunfo

Sportivo Ameliano atraviesa una racha más extensa de juegos sin victorias en el certamen. La V Azulada de Humberto García, quien está en la cuerda floja por la mala campaña, acumula siete cotejos sin triunfos (la última vez fue 1-0 vs. Atlético Tembetary el 7 de julio). Los del Barrio Virgen del Huerto están a 5 unidades de los puestos internacionales.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, Pedro Sosa, César Ramírez, César Castro; Alías Alfonzo, Franco Aragón, Esteban Maidana, Jesús Llano; Matías Cáceres y Henry Riquelme.

La formación de Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González, Francisco Báez, Marcos Martinich; Fredy Vera, Estivel Moreira, Diego Valdez, Elvio Vera, Roland Escobar y Elías Sarquis.