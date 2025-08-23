Fútbol

Bobadilla, gol y triunfo en Bolivia

Héctor Damián Bobadilla registró el viernes un tanto para el Always Ready, que le ganó en El Alto a Oriente Petrolero 2-0, por la 18ª ronda de la Liga boliviana. Fue la tercera anotación del paraguayo con el equipo albirrojo.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 14:52
Héctor Damián Bobadilla, en el festejo de su gol para el Always Ready.
Héctor Damián Bobadilla, en el festejo de su gol para el Always Ready.Always Ready

Después de destacarse en el Wilstermann de Cochabamba, Héctor Bobadilla, atacante de 24 años surgido en Cerro Porteño, pasó recientemente al Always Ready, con el que lleva tres anotaciones en ocho cotejos.

Lea más: Paraguayo Castillo anota en Liga chilena

El viernes, el elenco de El Alto le ganó de local a Oriente Petrolero por 2-0. Bobadilla abrió la cuenta al minuto 45, con un cabezazo.

El torneo del vecino país tiene como líder al The Strongest, con 43 puntos, seguido por Always Ready, con 40.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bobadilla militó igualmente en 12 de Octubre de Itauguá y 24 de Setiembre de Areguá.

Enlace copiado