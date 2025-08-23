Bobadilla, gol y triunfo en Bolivia

Después de destacarse en el Wilstermann de Cochabamba, Héctor Bobadilla, atacante de 24 años surgido en Cerro Porteño, pasó recientemente al Always Ready, con el que lleva tres anotaciones en ocho cotejos.
El viernes, el elenco de El Alto le ganó de local a Oriente Petrolero por 2-0. Bobadilla abrió la cuenta al minuto 45, con un cabezazo.
El torneo del vecino país tiene como líder al The Strongest, con 43 puntos, seguido por Always Ready, con 40.
Bobadilla militó igualmente en 12 de Octubre de Itauguá y 24 de Setiembre de Areguá.