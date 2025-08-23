Paraguayo Castillo anota en la Liga chilena

Arnaldo Castillo Benega es poco conocido en Paraguay, ya que gran parte de su carrera la hizo en Chile, desde el 2017.
Universidad de Concepción, Naval, Fernández Vial, Iberia, Puerto Mont y O’Higgins, los clubes en los que estuvo el ariete, que luego de destacarse en el ascenso, ahora demuestra sus condiciones en la máxima categoría del balompié trasandino.
El de este fin de semana fue el primer gol de Castillo en 16 presencias con el equipo de Rancagua.
