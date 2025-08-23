Fútbol

Paraguayo Castillo anota en la Liga chilena

El paraguayo Arnaldo Castillo Benega convirtió el viernes un gol para el O’Higgins, que igualó 2-2 con Deportes Limache, por la fecha 21 de la máxima categoría chilena. El delantero tiene 28 años y es natural de Ciudad del Este.

23 de agosto de 2025 - 14:40
Arnaldo Castillo Benega, en el festejo de su gol para el O'Higgins, que empató de visitante con Limache 2-2.
Arnaldo Castillo Benega es poco conocido en Paraguay, ya que gran parte de su carrera la hizo en Chile, desde el 2017.

Universidad de Concepción, Naval, Fernández Vial, Iberia, Puerto Mont y O’Higgins, los clubes en los que estuvo el ariete, que luego de destacarse en el ascenso, ahora demuestra sus condiciones en la máxima categoría del balompié trasandino.

El de este fin de semana fue el primer gol de Castillo en 16 presencias con el equipo de Rancagua.

