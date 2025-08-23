Flamengo y Palmeiras retoman el Brasileirão

El Flamengo, líder con 43 puntos, recibe el lunes en la vigésimoprimera ronda al Vitória (17º) , un rival que todavía no conoce la victoria como visitante.

Lea más: Bobadilla, gol y victoria en Bolivia

El Palmeiras, escolta con 39 unidades y un partido menos, hace lo propio ese mismo día con el colista Sport Recife.

Después de eliminar el miércoles al Inter de Porto Alegre en la Libertadores, el Fla, entrenado por Filipe Luis, fue comparado por la prensa con el arrollador Flamengo del portugués Jorge Jesús que en 2019 ganó el Brasileirão y el torneo continental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ambiente es distinto en un criticado Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira. Si bien bastó para dejar en el camino a Universitario de Perú en la Libertadores, el equipo tuvo una floja presentación al empatar 0-0 en São Paulo, avanzando gracias a su goleada 4-0 en Lima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido contra Sport podría suponer el debut del nuevo portero palmeirense, Carlos Miguel, recién llegado desde el Nottingham Forest por 5,5 millones de euros.

Dos equipos en un bache, Cruzeiro e Inter, chocan este sábado en el Mineirão de Belo Horizonte.

Los cruzeirenses, terceros con 38 puntos, parecen perder gas tras haber disfrutado del liderato temporalmente y suman solo una victoria en las últimas cinco jornadas. El Inter (12°) viene de perder tres partidos seguidos con el Flamengo.

Sin Neymar, sancionado, el Santos (15°) tiene el domingo una dura visita al Bahía, cuarto en la tabla, con 33 puntos. El Peixe nombró este viernes al argentino Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador, después del despido de Cléber Xavier por la dolorosa derrota 6-0 del fin de semana pasado ante el Vasco da Gama.

Dirigirá como interino Matheus Bachi, hijo del exseleccionador de Brasil Tite. Vasco (16°) y Corinthians (14°), entrenados por los extécnicos de la Canarinha Fernando Diniz y Dorival Júnior, protagonizan el domingo otro duelo de grandes en crisis.

El Timão, con una plaga de lesiones que incluye al neerlandés Memphis Depay y a Yuri Alberto, ha ganado apenas uno de sus últimos 11 encuentros de liga. El programa:

Sábado:

Bragantino-Fluminense

Cruzeiro-Inter

Gremio-Ceará

Domingo:

Vasco-Corinthians

Bahía-Santos

Fortaleza-Mirassol

Juventude-Botafogo

São Paulo-Atlético Mineiro

Lunes:

Palmeiras-Sport Recife

Flamengo-Vitória

AFP