Derrota del Sunderland de Alderete

El Burnley ganó este sábado el duelo de recién ascendidos contra el Sunderland gracias a los tantos de Josh Cullen y Jaidon Anthony (2-0). Omar Alderete completó el juego y, pese a la derrota, fue uno de los destacados en el equipo del Sunderland.

Los ‘Black Cats’ no pudieron continuar con su gran inicio de campaña, tras vencer en la pasada fecha al West Ham United por 3-0, y sucumbieron en su visita a Turf Moor, donde un gol de Cullen en la segunda mitad encarriló el triunfo local.

El irlandés, con una preciosa rosca al segundo palo, puso por delante al Burnley y Jaidon Anthony, uno de los mejores jugadores de los ‘Clarets’ en el Championship el curso pasado y autor de la asistencia del primer gol, aprovechó una recuperación de Kyle Walker para sentenciar el encuentro.

El Burnley sumó sus tres primeros puntos de la temporada y sale de las posiciones de descenso, al tiempo que esta victoria supone que los tres ascendidos, Burnley, Sunderland y Leeds United, ya han ganado un partido este curso. EFE

