Diego González anota en derrota del Atlas

Este domingo, en el cierre de la fecha 6 del fútbol mexicano, América venció por 2-4 al Atlas, resultado que subió al segundo puesto al equipo del entrenador brasileño André Jardine.

El uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila sellaron la victoria. Descontaron el argentino Gustavo del Petre y el paraguayo Diego González.

El delantero guaraní, de 22 años, llegó a su tercera anotación en ocho presencias en la temporada 2025/26. En el ciclo anterior registró un tanto en 15 presentaciones con los Zorros de la ciudad de Guadalajara.

Pese a su corta edad, Diego González, surgido en Libertad, llega un largo recorrido detrás del balón, militando en el fútbol de Panamá, Perú, México e Italia. EFE y AFP