Diego González anota en derrota del Atlas

El delantero francés Allan Saint-Maximin tuvo un debut de película en el fútbol mexicano al marcar un gol en el triunfo del América por 4-2 sobre el Atlas, por la sexta fecha del torneo Apertura de 2025. El paraguayo Diego González señaló uno de los goles de los Zorros.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 13:46
Diego Luis González Alcaraz (de frente), autor de uno de los goles del Atlas contra América.
Diego Luis González Alcaraz (de frente), autor de uno de los goles del Atlas contra América.Atlas

Este domingo, en el cierre de la fecha 6 del fútbol mexicano, América venció por 2-4 al Atlas, resultado que subió al segundo puesto al equipo del entrenador brasileño André Jardine.

El uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila sellaron la victoria. Descontaron el argentino Gustavo del Petre y el paraguayo Diego González.

El delantero guaraní, de 22 años, llegó a su tercera anotación en ocho presencias en la temporada 2025/26. En el ciclo anterior registró un tanto en 15 presentaciones con los Zorros de la ciudad de Guadalajara.

Pese a su corta edad, Diego González, surgido en Libertad, llega un largo recorrido detrás del balón, militando en el fútbol de Panamá, Perú, México e Italia. EFE y AFP

