Tembetary y Trinidense abren la fecha 10 del torneo Clausura

Atlético Tembetary y Sportivo Trinidense abren el décimo capítulo del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojiverde y el Triki juegan hoy a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Arbitra Mario Díaz de Vivar con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Tembetary, en la pelea por la permanencia

Atlético Tembetary es el único que todavía no triunfó en el certamen y ocupa el último lugar en todas las tablas. Lejos de la pelea por el título o de alguna clasificación continental, el Rojiverde de Luis Fernando Escobar tiene un solo objetivo: salvar la categoría. Duodécimo, con solo 20 puntos en 31 presentaciones, el “Tembe” ocupa zona de descenso a la División Intermedia en el promedio.

Trinidense, por alcanzar a Cerro Porteño

Sportivo Trinidense tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente la cima del campeonato. Tercero con 17 puntos, el Triki de José Arrúa está a 3 unidades de Cerro Porteño, rival al que superó y dejó sin invicto en la ronda anterior (3-1 en La Nueva Olla). Por su lado, también puede reducir a 2 unidades la diferencia con Libertad (clasificado) en el acumulativo por un boleto a Copa Libertadores 2026.

La formación de Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Líder Cáceres, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Gabriel Gudiño, Cristian Mercado, Rodrigo Rojas, Duván Zárate; Estiven Pérez y Paul Charpentier.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Juan Vera, Diego Melgarejo; Joel Román, Juan Salcedo, Nelson Gauto, Pedro Zarza; Néstor Camacho y Fernando Romero.