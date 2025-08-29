Fútbol

A qué hora juega Tembetary vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y Sportivo Trinidense disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra
29 de agosto de 2025 - 09:53
Francisco Esteche (d), futbolista de Atlético Tembetary, domina el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Gagni, en Villa Elisa, Paraguay. Silvio Rojas

Atlético Tembetary y Sportivo Trinidense disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar y el Triki de José Arrúa juegan en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa: el partido arranca a las 16:00. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Atlético Tembetary y Sportivo Trinidense abren la fecha

Atlético Tembetary vs. Sportivo Trindense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en el partido frente a General Caballero por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Trindense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Néstor Camacho, futbolista de Sportivo Trinidense, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Trindense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

