Tembetary, primer triunfo del Clausura y cuarto del año

Todo indica que el paso del Atlético Tembetary por la máxima categoría será fugaz, pese al mejoramiento futbolístico con la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar, profundo conocedor de la casa.
Lea más: Tembetary golea a Trinidense
El conjunto rojiverde venció con claridad el viernes a Sportivo Trinidense por 3-0, en Villa Elisa. Fue su primer grito triunfal en el Clausura, en el que registra dos empates y siete derrotas, con una racha “positiva” en los últimos tres cotejos con las igualdades y la victoria sobre la Cruz amarilla.
Los nómadas hipotecaron su permanencia en el campeonato Apertura. De los 22 juegos animaron, ganaron 3, igualaron 9 y perdieron 10. Los tres éxitos se dieron frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, en dos oportunidades y Ameliano.
Tembetary inició el ciclo bajo la conducción técnica de Arturo Villasantti, quien debió dejar el cargo por malos resultados. Luego llegó el argentino Cristian Díaz, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.
La contratación de Luis Escobar parece ser una apuesta al futuro, para apuntalar a los jóvenes y afrontar con todo la temporada 2026, probablemente en la Intermedia.