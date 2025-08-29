Tembetary goleó 3-0 a Trinidense: se corta la racha negativa

Triqui solo les hace frente a los grandes

Sportivo Trinidense no fue ni la sombra de aquel equipo que goleó a Cerro Porteño la fecha anterior al ceder 3-0 ayer en Villa Elisa frente a Atlético Tembetary que consiguió ganar por primera vez en este torneo Clausura.

Con la reputación de solo hacerles frente a los elencos grandes, Triqui arrancó mejor el partido y tuvo al minuto, la oportunidad de abrir el marcador por intermedio de Fernando Romero, quien no pudo definir bien para la tapada de Canteros.

Las emociones se daban temprano en el partido, y luego de la llegada auriazul, la reacción de “Tembe” fue inmediata y a los 11’ una avivada de Charpentier que lanzó rápidamente un lateral en ofensiva, pasó rápido a Gudiño y este sorprendió con un pase filtrado y preciso para que Estiven Pérez aparezca y defina de primera para abrir el marcador.

Trinidense salió a buscar el empate con llegadas de Zarza, Camacho y Romero, pero de un contragolpe una pelota que no corría peligro en el área, el zaguero Axel Cañete de forma inocente da un manotazo al rostro de Pérez frente a la vista del juez Díaz de Vivar, que no dudó y sancionó el penal para que Gabriel Gudiño lo convierta en gol y establezca el 2-0 antes del cierre de la etapa inicial.

En el segundo tiempo el ingreso de Tomás Rayer y Ronaldo Báez le dio otro ritmo a la ofensiva del elenco de Santísima Trinidad que, si bien empujaba, no concretaba nada claro.

Cerca del cuarto de hora Rayer llega tarde al despeje del balón e impacta en Mercado, para que vía VAR se vea la infracción y se cobre otro penal para el verdirrojo. Nuevamente Gudiño se encargó para establecer el 3-0 definitivo.

Triqui tuvo una jugada más en la cual convirtió a través de Tomás Rayer, pero el tanto no subió al marcador debido a una falta previa del mismo sobre los genitales del defensor Wildo Alonso que también se vio mediante el VAR.