Milton Maciel, tres goles en cuatro partidos

Tres goles en cuatro partidos, la marca de Milton Maciel para el Antigua, al que se incorporó recientemente luego de militar en Universidad Católica de Quito.

Antigua empató de visitante 2-2 con Cobán Imperial y marcha en la tercera posición que tiene 13 puntos, por debajo de Mixco, que tiene 16 y Aurora, que está con 14.

Maciel, de 25 años, natural de Carapeguá, se formó en Guaraní. Militó además en Guaireña, Resistencia, Técnico Universitario de Ecuador, Trinidense, Universidad Católica de Quito y en la actualidad defiende los colores del Antigua, que cuenta con cinco títulos en el fútbol chapín.

Los grandes de la Liga son Comunicaciones y Municipal, con 32 campeonatos ganados cada uno.

