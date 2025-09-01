Fútbol

Milton Maciel, tres goles en cuatro partidos

El volante ofensivo Milton Maciel demuestra su faceta goleadora en Guatemala, específicamente en el Antigua, para el que el paraguayo registró el domingo un tanto, en el empate 2-2 con el Cobán Imperial, por la séptima ronda del certamen liderado por Mixco.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 14:02
Milton Marcelo Maciel Brítez, mediocampista ofensivo paraguayo del Antigua de Guatemala.
Tres goles en cuatro partidos, la marca de Milton Maciel para el Antigua, al que se incorporó recientemente luego de militar en Universidad Católica de Quito.

Antigua empató de visitante 2-2 con Cobán Imperial y marcha en la tercera posición que tiene 13 puntos, por debajo de Mixco, que tiene 16 y Aurora, que está con 14.

Maciel, de 25 años, natural de Carapeguá, se formó en Guaraní. Militó además en Guaireña, Resistencia, Técnico Universitario de Ecuador, Trinidense, Universidad Católica de Quito y en la actualidad defiende los colores del Antigua, que cuenta con cinco títulos en el fútbol chapín.

Los grandes de la Liga son Comunicaciones y Municipal, con 32 campeonatos ganados cada uno.

