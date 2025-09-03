Copa Paraguay: Olimpia, con estreno triunfal

El Decano de nuestro fútbol, Olimpia, presentó un elenco de suplentes para su primer partido de la Copa Paraguay 2025, ganado a Fernando de la Mora por 3-0, en el Bajo Chaco.

El conjunto franjeado marcó una clara diferencia en el primer tiempo, con los tantos de Faustino Barone, con golpe de cabeza y Rodrigo Pérez, al aprovechar un rebote.

En la complementaria, Erik López configuró la goleada con su conversión contra el desgastado “Prócer”, que marcha último en la División Intermedia.

Éver Hugo Almeida, conductor técnico del Expreso, aprovechó el encuentro contra un rival de la División Intermedia para conformar su figura táctica predilecta, con cinco jugadores en defensa, brindando libertad a los carrileros para las proyecciones.

El quinto ciclo de La Leyenda en el gigante del barrio Mariscal López genera sensaciones positivas luego del segundo triunfo, que se suma al obtenido sobre Luqueño 2-0, por el torneo Clausura.

Lo franjeados, campeones del certamen de integración de la APF en 2021, lidiarán en octavos de final con Atlético Tembetary.

El plantel cambia inmediatamente de chip para meterse de lleno en el segundo certamen liguero de la temporada. La próxima parada del Expreso será Pedro Juan Caballero, para el duelo de la fecha 11 del Clausura del domingo contra Sportivo 2 de Mayo, marcado para las 16:00, en el estadio Río Parapití.

Las entradas cuestan 20.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas, 50.000 en Preferencias laterales y 70.000 en la zona central. Las localidades pueden ser adquiridas a través de la Red Ambar.