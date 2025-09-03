TAS falla a favor del Beto Espínola

Alberto Espínola recurrió a la justicia deportiva para el cobro de sus haberes en Colón de Santa Fe, con el que estuvo relacionado entre junio de 2023 y febrero de 2024.

En primera instancia, la institución rosarina fue condenada al pago compensatorio al Beto Espínola, recurriendo al TAS como última instancia.

El organismo internacional determinó el pago de 345.000 dólares, más el 5 por ciento de interés anual al actual jugador del Sportivo Luqueño.

Colón, que compite en la actualidad en la segunda división argentina (Primera Nacional), tiene un plazo para la puesta al día. De lo contrario podría recibir sanciones más severas.