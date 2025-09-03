Pulpito Duarte engrosa la lista de paraguayos en Santos

Santos FC anunció la contratación de Alexis Duarte, surgido en Cerro Porteño y que en la actualidad se encuentra al servicio de la selección paraguaya para los dos últimos partidos de las Eliminatorias, contra Ecuador (mañana) y Perú (el martes).

Lea más: Duarte ficha por el Santos

En el plantel actual del Peixe se encuentra el paraguayo Gustavo Caballero, al que se sumará Pulpito Duarte, quien se desempeña como marcador central.

La lista de paraguayos que militaron en el popular club santista, de Pelé, Neymar y otras grandes lumunarias del balompié, la integran: Diego Ayala, Rubén Aveiro Insfrán, Bernardo Telesca, Eliodoro Díaz Cáceres, Édgar Báez, Julio César Manzur, Nelson Cuevas, Derlis González, Gustavo Caballero, Alexis Duarte, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cumplidas 22 fechas del Brasileirão, que tiene como líder a Flamengo, Santos ocupa el decimosexto puesto, en la última línea de permanencia, con 22 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La popular institución alba sufrió su histórica caída a la Serie B en el 2023, retornando a la máxima categoría un año después.