El Clausura 2025 se abre paso en medio de las Eliminatorias

Sportivo Luqueño y Guaraní se enfrentarán este viernes en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30, en un duelo de la undécima fecha del campeonato Clausura 2025 que cobra trascendencia con la presentación del líder.

El Cacique, que viene de desplazar del primer lugar a Cerro Porteño, tendrá por delante a un rival con juego intermitente, que enchufado le puede pintar la cara, pero que cuando afronta un duelo importante, baja considerablemente de nivel como lo hizo contra Olimpia.

Dos cambios por equipo, con la diferencia de que los auriazules recurren a las variantes en pos de un mejor rendimiento, mientras que los aurinegros tienen bajas obligadas, por la lesión de Mario López y la convocatoria de Agustín Manzur a la selección de Palestina.

El Sportivo tendrá la vuelta de Víctor Sebastián Quintana, ausente en la ronda anterior por cláusula de contrato y la inclusión del talentoso Chico Díaz, que le puede dar desequilibrio a su conjunto.

Los que salen del conjunto de Luqueño son Walter Rodríguez y Jonathan Ramos, mientras que los que entran en Guaraní son Fernando Román y Thiago Servín.