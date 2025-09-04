Clausura #11: David Ojeda arbitrará al puntero

La decimoprimera fecha del Clausura 2025, la última de la rueda inicial, se abrirá este viernes con un atractivo partido y se extenderá hasta el lunes.
Las autoridades arbitrales nominadas para actuar en un nuevo capítulo del segundo certamen liguero de la temporada son las siguientes:
Viernes
Sportivo Luqueño vs. Guaraní
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 18:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Derlis López .
AVAR: Milciades Saldívar.
Sábado
Nacional vs. Recoleta FC
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 16:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
General Caballero JLM vs. Libertad
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Milciades Saldívar y Roberto Cañete.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Christian Sosa.
Domingo
Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia
Estadio: Río Parapití.
Horario: 16:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: José Cuevas y José Mercado.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Esteban Testta.
Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary
Estadio: La Nueva Olla.
Horario: 18:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Luis Onieva.
Lunes
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Martín Torres.
Horario: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Eduardo Britos.