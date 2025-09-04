Clausura #11: David Ojeda arbitrará al puntero

La decimoprimera fecha del Clausura 2025, la última de la rueda inicial, se abrirá este viernes con un atractivo partido y se extenderá hasta el lunes.

Lea más: Clausura 11, en medio de las Eliminatorias

Las autoridades arbitrales nominadas para actuar en un nuevo capítulo del segundo certamen liguero de la temporada son las siguientes:

Viernes

Sportivo Luqueño vs. Guaraní

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Derlis López .

AVAR: Milciades Saldívar.

Sábado

Nacional vs. Recoleta FC

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

General Caballero JLM vs. Libertad

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Milciades Saldívar y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Domingo

Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia

Estadio: Río Parapití.

Horario: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary

Estadio: La Nueva Olla.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Luis Onieva.

Lunes

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Martín Torres.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.